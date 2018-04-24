Жителя Алтайского края будут судить за растление 14 малолетних мальчиков

49-летнего жителя Алтайского края судят за несколько преступлений против половой неприкосновенности детей, а также за распространение детской порнографии и хранение боеприпасов.

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, с 2008 по 2017 годы жертвами мужчины стали 14 мальчиков в возрасте от 7 до 12 лет. По версии следствия, подозреваемый знакомился с детьми в интернете, регистрируясь под разными именами и представляясь подростком. Он вел переписку на интимные темы, высылал детям порнографические фото— и видеоматериалы.

Порнографию с участием детей обвиняемый снимал, когда ему удавалось совершать насильственные действия сексуального характера.

По результатам психолого-психиатрической экспертизы у обвиняемого выявили психическое отклонение (педофилию). Всего же было проведено 28 трудоемких экспертиз.

Своей вины мужчина не признал, уголовное дело рассмотрит суд.