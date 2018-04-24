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Жителя Алтайского края будут судить за растление 14 малолетних мальчиков
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Жителя Алтайского края будут судить за растление 14 малолетних мальчиков 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
49-летнего жителя Алтайского края судят за несколько преступлений против половой неприкосновенности детей, а также за распространение детской порнографии и хранение боеприпасов.
По данным СУ СКР по Алтайскому краю, с 2008 по 2017 годы жертвами мужчины стали 14 мальчиков в возрасте от 7 до 12 лет. По версии следствия, подозреваемый знакомился с детьми в интернете, регистрируясь под разными именами и представляясь подростком. Он вел переписку на интимные темы, высылал детям порнографические фото— и видеоматериалы.
Порнографию с участием детей обвиняемый снимал, когда ему удавалось совершать насильственные действия сексуального характера.
По результатам психолого-психиатрической экспертизы у обвиняемого выявили психическое отклонение (педофилию). Всего же было проведено 28 трудоемких экспертиз.
Своей вины мужчина не признал, уголовное дело рассмотрит суд.
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