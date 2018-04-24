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Жителя Зимовниковского района подозревают в убийстве пенсионера
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Жителя Зимовниковского района подозревают в убийстве пенсионера 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
52-летний житель Зимовниковского района Ростовской области подозревается в убийстве пенсионера, сообщает региональное следственное управление СКР.
По данным следствия, с 19 на 20 апреля в одном из домов хутора Савоськин подозреваемый из неприязни несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в 65-летнего мужчину, который от полученных ранений скончался.
Затем злоумышленник вывез тело потерпевшего на тачке в свинарник и покинул место преступления.
В настоящее время подозреваемый задержан и заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
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