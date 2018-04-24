Жителя Зимовниковского района подозревают в убийстве пенсионера

По данным следствия, с 19 на 20 апреля в одном из домов хутора Савоськин подозреваемый из неприязни несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в 65-летнего мужчину, который от полученных ранений скончался.

Затем злоумышленник вывез тело потерпевшего на тачке в свинарник и покинул место преступления.

В настоящее время подозреваемый задержан и заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).