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На улице Российской в Пензе разбили стекло автомобиля и украли видеорегистратор
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На улице Российской в Пензе разбили стекло автомобиля и украли видеорегистратор 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
В Пензе сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу из автомобиля. С заявлением в один из отделов полиции областного центра обратилась 42-летняя местная жительница. Горожанка рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что ночью на улице Российской в Пензе неизвестные лица, разбив стекло двери, проникли в автомобиль «Mazda» и похитили видеорегистратор. Иномарку заявительница припарковала возле дома.
«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления несовершеннолетнего жителя Пензы. Он признался в содеянном», — сообщает пресс-служба Управления МВД России по Пензенской области.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее еще одному автовладельцу понадобилась помощь полицейских. В поселке Чаадаевка Городищенского района неизвестные обчистили припаркованную «ГАЗель».
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