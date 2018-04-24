На улице Российской в Пензе разбили стекло автомобиля и украли видеорегистратор 

В Пензе сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу из автомобиля. С заявлением в один из отделов полиции областного центра обратилась 42-летняя местная жительница. Горожанка рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что ночью на улице Российской в Пензе неизвестные лица, разбив стекло двери, проникли в автомобиль «Mazda» и похитили видеорегистратор. Иномарку заявительница припарковала возле дома.
«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления несовершеннолетнего жителя Пензы. Он признался в содеянном», — сообщает пресс-служба Управления МВД России по Пензенской области.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее еще одному автовладельцу понадобилась помощь полицейских. В поселке Чаадаевка Городищенского района неизвестные обчистили припаркованную «ГАЗель».