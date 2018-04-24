Полиция Китая задержала подозреваемого в поджоге караоке-бара, где погибли 18 человек

ШАНХАЙ , 24 апреля. / ТАСС /. Полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге караоке-бара в китайском городе Индэ городского округа Цинъюань (южная провинция Гуандун), где в результате пожара погибли 18 человек, еще пятеро пострадали и отправлены в больницу. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении администрации города.

32-летний мужчина по имени Лю Чуньлу был задержан в одном из спальных районов города Индэ. Ранее сообщалось о том, что полиция объявила награду в размере 200 тыс. юаней (около $31,7 тыс.) за любую информацию, которая поможет в его обнаружении и поимке.

Инцидент произошел во вторник ночью примерно в 00:30 по местному времени (19:30 мск в понедельник) в караоке-баре, который расположен в трехэтажном здании на улице Чаюань. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в ночь пожара у подозреваемого в поджоге произошла словесная перепалка с другим человеком возле входа в бар. Спустя какое-то время он загородил вход в заведение припаркованными рядом мопедами и поджог их. Огонь быстро перекинулся на небольшой караоке-бар, в котором оказался только один выход.

Расследование данного дела продолжается.