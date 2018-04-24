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«Мажор на BMW» пытался добиться отмены приговора
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«Мажор на BMW» пытался добиться отмены приговора 

nn.ru 43 минуты назад
Фото: nn.ru
В Нижнем Новгороде сын бизнесмена Сергея Квасникова знаменит тем, то в течение 40 минут подрезал на улице Горького автобус со школьниками, которые возвращались с экскурсии из «Домика Каширина».
Позднее мужчина говорил, что детей он не заметил. А действия, попадающие под статью 267.1 УК РФ, совершал, чтобы отомстить водителю автобуса. Якобы тот «запер» его на стоянке.
Статья 267.1 «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств» наказывается штрафом в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Но уже после первого судебного заседания Квасников заявил, что не помнит причины конфликта. Свою вину он признал частично.
10 января суд приговорил Артема Квасникова к штрафу в размере 150 тысяч рублей. Это минимальное наказание по данной статье Уголовного кодекса РФ.
Но защите этого показалось мало. В апелляционной жалобе адвокат Квасникова просил приговор мирового судьи отменить, а мужчину оправдать, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
Адвокат заявил, что выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела.
В свою очередь прокурор просил назначить Квасникову более строгое наказание, ссылаясь на широкий общественный резонанс дела и заявив, что мягкое наказание в виде штрафа вряд ли поспособствует исправлению осужденного.
Заседание состоялось 10 апреля. Суд оставил приговор без изменения, сообщает пресс-служба Нижегородского районного суда.
Приговор мирового суда вступил в законную силу.
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