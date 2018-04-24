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42-летний житель Выксы осужден за растление девочки
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42-летний житель Выксы осужден за растление девочки 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Нижегородский областной суд вынес приговор 42-летнему жителю Выксы, который обвинялся в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и мошенничестве.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в уголовно-судебном управлении прокуратуры Нижегородской области.
По данным следствия, в 2016 году 40-летний житель Выксы создал фейковую страничку в социальной сети от имени подростка и стал знакомиться с девочками в возрасте 11-12 лет. С одной из них у него завязалась переписка, а позже произошла встреча, на которой он «сознался», что ему на самом деле 20 лет.
Между ними произошло несколько встреч, где происходили иные действия сексуального характера. На одной из таких встреч, он увидел у девочки небольшую сумму денег и попросил их, обещая купить ей на эту сумму собаку.
Когда бабушка девочки узнала, что та отдала деньги малознакомому мужчине из социальной сети, то обратилась в полицию. В ходе расследования и вскрылся факт разврата.
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за преступление против половой неприкосновенности ребенка и освободился в 2013 году. Приговором Нижегородского областного суда мужчина приговорен к 17 годам колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин взял на личный контроль дело по растлению девочки в Лыскове.
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