Полиция в Новосибирске возбудила дело о неконкурентной поставке лекарств на 570 млн рублей

НОВОСИБИРСК , 24 апреля. / ТАСС /. Полиция в Новосибирске возбудила уголовное дело в отношении двух предпринимателей, уличенных в картельном сговоре при закупке лекарственных препаратов для Национального медицинского исследовательского центра им. академика Е. Н. Мешалкина, в результате которого они получили более 570 млн рублей незаконного дохода. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МВД.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции"). Управлением Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области установлено, что в период с января 2016 года по август 2017 года руководство двух юридических фирм, занимающихся оптовой и розничной торговлей лекарственными препаратами, заключило с одной из клиник Новосибирска устное соглашение, ограничивающее конкуренцию. По условиям соглашения, чтобы разделить товарный рынок на территории Новосибирской области между двумя фирмами, в аукционах, проводимых для создания видимости торгов и конкуренции только в электронной форме, был ограничен доступ другим конкурентам", — говорится в сообщении.

По данным полиции, руководители фирм договорились о совместном определении исхода торгов, кто именно и по какому лоту будет являться победителем. В итоге они приняли участие в 437 аукционах, по которым заключили контракты. В результате общая сумма незаконного дохода составила более 576 млн рублей, указали в пресс-службе.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается, сотрудники полиции проводят обыски в местах жительства подозреваемых, а также по юридическим адресам компаний, изымается компьютерная техника и документация.

Как ранее сообщало региональное УФАС, картельный сговор между двумя новосибирскими компаниями — «Компания ФИТО» и «Терра» — выявили в январе 2018 года. Они выиграли 437 аукционов о поставках лекарств, медицинских изделий и продуктов питания на общую сумму более 500 млн рублей. Представители УФАС пришли к выводу, что закупки для нужд государственного учреждения здравоохранения осуществлялись по существенно завышенным ценам.