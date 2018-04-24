Облсуд Кемерова рассмотрит жалобу пожарного, арестованного по делу о возгорании в «Зимней вишне» 

Ранее СК РФ сообщал, что Сергею Генину предъявлено обвинение в халатности.
В четверг, 26 апреля, кемеровский областной суд рассмотрит аппеляционную жалобу на арест начальника пожарного звена Сергея Генина, которому предъявлены обвинения по делу о возгорании в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли 60 человек.
— В Кемеровский областной суд 23 апреля поступили апелляционные жалобы обвиняемого Генина С. В. и его адвоката по уголовному делу, возбужденному по факту пожара в ТЦ «Зимняя вишня», на постановление Центрального районного суда от 13 апреля (об аресте до 11 июня). Судебное заседание назначено на 26 апреля 2018 года на 11.00 (7.00 по московскому времени), — говорится в сообщении ведомства.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
В торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта начался сильный пожар, жертвами которого стали 60 человек, в том числе дети. Пропавших без вести нет. По последним сведениям, пострадали 79 человек. По делу о возгорании были задержаны несколько подозреваемых. Позже СК предъявил обвинения пяти фигурантам данного дела, которых затем арестовали до 25 мая 2018 года.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Горькая вишня
Колонка обозревателя «ВМ» Екатерины Рощиной
Удивительно устроена человеческая память. С момента страшного пожара в Торговом Центре «Зимняя вишня» в Кемерове прошло около двух недель. А мы уже, ну, если не забыли, то как-то смирились с болью (далее…)
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