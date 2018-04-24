Облсуд Кемерова рассмотрит жалобу пожарного, арестованного по делу о возгорании в «Зимней вишне»

В четверг, 26 апреля, кемеровский областной суд рассмотрит аппеляционную жалобу на арест начальника пожарного звена Сергея Генина, которому предъявлены обвинения по делу о возгорании в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли 60 человек.

— В Кемеровский областной суд 23 апреля поступили апелляционные жалобы обвиняемого Генина С. В. и его адвоката по уголовному делу, возбужденному по факту пожара в ТЦ «Зимняя вишня», на постановление Центрального районного суда от 13 апреля (об аресте до 11 июня). Судебное заседание назначено на 26 апреля 2018 года на 11.00 (7.00 по московскому времени), — говорится в сообщении ведомства.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

В торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта начался сильный пожар, жертвами которого стали 60 человек, в том числе дети. Пропавших без вести нет. По последним сведениям, пострадали 79 человек. По делу о возгорании были задержаны несколько подозреваемых. Позже СК предъявил обвинения пяти фигурантам данного дела, которых затем арестовали до 25 мая 2018 года.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Горькая вишня

Удивительно устроена человеческая память. С момента страшного пожара в Торговом Центре «Зимняя вишня» в Кемерове прошло около двух недель. А мы уже, ну, если не забыли, то как-то смирились с болью (далее…)

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