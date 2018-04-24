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В Хабаровске сотрудники полиции задержали подозреваемого в заведомо ложном доносе
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В Хабаровске сотрудники полиции задержали подозреваемого в заведомо ложном доносе 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Установлено, что 22-летний злоумышленник в 2016 году приобрел смартфон стоимостью 66 тысяч рублей. Чтобы обезопасить себя от возможных неприятностей, таких как хищение или серьезная поломка телефона, молодой человек оформил годовую страховку. Когда срок действия полиса подходил к завершению, он решил для получения выплаты совершить противоправный поступок.
Фигурант сообщил в полицию, что стал жертвой нападения неизвестного. Со слов хабаровчанина, в Индустриальном районе незнакомый мужчина вырвал из его рук барсетку, где находился телефон. Обстоятельства случившегося злоумышленник излагал весьма правдоподобно, детально описывал внешность налетчика.
В страховой компании, куда подозреваемый предоставил копии процессуальных документов о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж», он получил выплату за якобы похищенный смартфон.
В дальнейшем гаджет фигурант продал по объявлению жителю Комсомольска-на-Амуре. Сотрудники отдела полиции №1 установили личность покупателя и доставили его в Хабаровск. Приобретенный мужчиной телефон изъят во время выемки. В ходе следственных действий комсомольчанин опознал «жертву грабежа» как человека, у которого купил телефон.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.306 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Подозреваемый дал признательные показания. В отношении безработного задержанного избрана мера пресечения — подписка о невыезде.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного противоправного деяния.
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