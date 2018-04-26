В Якутии мужчина, убивший на охоте своего отца и двух приятелей, получил 20 лет колонии 

Верховный суд Якутии рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Покровска Д., которого обвинили в тройном убийстве. Во время пьянки на охоте мужчина расправился после ссоры с тремя собутыльниками, одним из которых был его отец.
Суд назначил Д. наказание в виде 20 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на 2 года и штрафом в размере 30 тысяч рублей. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима, сообщает
официальный сайт
Как следует из материалов дела, вечером 3 июля 2017 года осужденный, его 57-летний отец и два их 31-летних знакомых З. и Д. приехали на автомобиле «УАЗ» на любительскую охоту на медведя в угодье, расположенное недалеко от поселка Улуу Алданского района.
Охотники распивали алкоголь, а утром между Д. и его собутыльниками вспыхнула ссора.
Как уточняет
"ЯСИА", Д. подрался с одним из приятелей. Двое других охотников стали их разнимать. Чтобы прекратить драку, они с двух сторон схватили Д., прижали его к земле и удерживали в таком положении. А противник агрессивного мужчины, не желая продолжать потасовку, зашел в помещение охотничьего дома и лег на кровать.
Не успокоившись, Д. из-за внезапно возникшей личной неприязни к своему отцу взял в руки принадлежавший ему самозарядный охотничий карабин «САЙГА-МК» и произвел «не менее четырех выстрелов» в родственника с близкого расстояния. Затем злоумышленник убил и своих приятелей З. и Д. Все трое охотников скончались на месте преступления. Убийца уехал в Покровск, но вскоре был задержан, сообщал
официальный сайт
республиканского управления СК РФ.
После задержания подозреваемого ему инкриминировали п. «а» ч. 2 ст. 105 ("Убийство трех человек") и ч. 1 ст. 222 ("Незаконное приобретение и ношение оружия, боеприпасов") УК РФ.
Добавим, похожий случай произошел в Якутии и двумя неделями ранее. 21 июня 2017 года двое мужчин охотились на водоплавающую дичь в местечке Хайаргас недалеко от села Абага Амгинского района. Во время употребления спиртных напитков между охотниками возникла ссора, закончившаяся дракой.
В итоге 36-летний мужчина схватил охотничье оружие «СКС» и выстрелил в голову 30-летнему потерпевшему, который скончался на месте происшествия, писало информагентство
SakhaLife
25 сентября 2017 года суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").