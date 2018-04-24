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Стрелявший в висок молодому мужчине после длительного розыска пойман во Владивостоке
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Стрелявший в висок молодому мужчине после длительного розыска пойман во Владивостоке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в причинении вреда здоровью жителю Владивостока. Задержанный полностью признал свою вину. Об этом сообщил сайт Vl.ru.
Стрелявшего в  27-летнего
мужчину около магазина на улице Ильичева полицейские искали с сентября 2017 года. Тогда в ходе ссоры злоумышленник дважды выстрелил в оппонента из травматического пистолета: в плечо и в висок. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Стрелку удалось скрыться.
Оперативникам удалось установить личность стрелявшего и после длительных поисков задержать. Подозреваемому в преступлении грозит уголовная ответственность.
На Кубани сотрудники правоохранительных органов изучают видеоролик со стрельбой. Молодая пара развлекалась стрельбой из открытого окна движущегося автомобиля.
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