Стрелявший в висок молодому мужчине после длительного розыска пойман во Владивостоке

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в причинении вреда здоровью жителю Владивостока . Задержанный полностью признал свою вину. Об этом сообщил сайт Vl.ru.

Стрелявшего в 27-летнего

мужчину около магазина на улице Ильичева полицейские искали с сентября 2017 года. Тогда в ходе ссоры злоумышленник дважды выстрелил в оппонента из травматического пистолета: в плечо и в висок. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Стрелку удалось скрыться.

Оперативникам удалось установить личность стрелявшего и после длительных поисков задержать. Подозреваемому в преступлении грозит уголовная ответственность.

На Кубани сотрудники правоохранительных органов изучают видеоролик со стрельбой. Молодая пара развлекалась стрельбой из открытого окна движущегося автомобиля.