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У пациента больницы во Владивостоке после операции пропало кольцо с бриллиантами
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У пациента больницы во Владивостоке после операции пропало кольцо с бриллиантами 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Пациент хирургического отделения больницы Владивостока отдал на хранение медикам кольцо с бриллиантами. После операции мужчина узнал, что дорогое кольцо исчезло и обратился в полицию. Об этом сообщил сайт DEITA.RU.
Сотрудникам полиции пострадавший рассказал, что кольцо было убрано в сейф. Мужчину заверили, что с ювелирным изделием все будет в порядке. После операции пациент хотел вернуть свое кольцо, но оказалось, что его нет на месте.
Житель Владивостока обратился к правоохранителям с просьбой найти ценную вещь. По его мнению, к краже ювелирного изделия мог быть причастен
кто-то  из медперсонала.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по заявлению о краже.
Санкт-Петербурге
правоохранители возбудили уголовное дело в отношении замглавврача СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница» по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» (ч.1 ст. 285 УК РФ).
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