У пациента больницы во Владивостоке после операции пропало кольцо с бриллиантами

Пациент хирургического отделения больницы Владивостока отдал на хранение медикам кольцо с бриллиантами. После операции мужчина узнал, что дорогое кольцо исчезло и обратился в полицию. Об этом сообщил сайт DEITA.RU.

Сотрудникам полиции пострадавший рассказал, что кольцо было убрано в сейф. Мужчину заверили, что с ювелирным изделием все будет в порядке. После операции пациент хотел вернуть свое кольцо, но оказалось, что его нет на месте.

Житель Владивостока обратился к правоохранителям с просьбой найти ценную вещь. По его мнению, к краже ювелирного изделия мог быть причастен

кто-то из медперсонала.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по заявлению о краже.

правоохранители возбудили уголовное дело в отношении замглавврача СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница» по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» (ч.1 ст. 285 УК РФ).