Житель Ульяновской области, избив, выгнал на мороз знакомого, и тот погиб

19 января сего года пьяный 23-летний житель райцентра в квартире дома по улице Луначарского поссорился с 41-летним знакомым, избил его руками и ногами, после чего вытолкал за дверь. Избитый добрался до остановки, случайные прохожие вызвали ему «скорую», мужчина был госпитализирован. Но, несмотря на все старания врачей, скончался через несколько дней.

Обвиняемого ждет суд.