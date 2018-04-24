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Житель Ульяновской области, избив, выгнал на мороз знакомого, и тот погиб
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Житель Ульяновской области, избив, выгнал на мороз знакомого, и тот погиб 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Житель города Барыш Ульяновской области обвиняется в «причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть» (ч.4 ст. 111 УК РФ), сообщает прокуратура Ульяновской области.
19 января сего года пьяный 23-летний житель райцентра в квартире дома по улице Луначарского поссорился с 41-летним знакомым, избил его руками и ногами, после чего вытолкал за дверь. Избитый добрался до остановки, случайные прохожие вызвали ему «скорую», мужчина был госпитализирован. Но, несмотря на все старания врачей, скончался через несколько дней.
Обвиняемого ждет суд.
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