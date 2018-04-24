Заключенным пытались передать запрещенные вещества в ватных палочках в Приморье

Сотрудникам КБ ГУФСИН России по Приморскому краю удалось пресечь передачу наркотиков на территорию краевой больницы для осужденных. Об этом сообщила пресс‐служба ГУФСИН России по Приморскому краю.

Сотрудники учреждения обнаружили запрещенные вещества в ходе отработки оперативной информации. Во время досмотра передачи, предназначенной одному из заключенных, выяснилось, что ватные палочки пропитаны неким веществом со специфическим цветом и запахом.

В ходе экспертизы было установлено, что палочки были пропитаны смесью диацетилморфина и метилэфедрона.

Как отметили в ведомстве, гражданка, передававшая «посылку» была задержана. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия.

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экс-следователя