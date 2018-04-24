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Заключенным пытались передать запрещенные вещества в ватных палочках в Приморье
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Заключенным пытались передать запрещенные вещества в ватных палочках в Приморье 

360tv.ru 33 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудникам КБ ГУФСИН России по Приморскому краю удалось пресечь передачу наркотиков на территорию краевой больницы для осужденных. Об этом сообщила пресс‐служба ГУФСИН России по Приморскому краю.
Сотрудники учреждения обнаружили запрещенные вещества в ходе отработки оперативной информации. Во время досмотра передачи, предназначенной одному из заключенных, выяснилось, что ватные палочки пропитаны неким веществом со специфическим цветом и запахом.
В ходе экспертизы было установлено, что палочки были пропитаны смесью диацетилморфина и метилэфедрона.
Как отметили в ведомстве, гражданка, передававшая «посылку» была задержана. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия.
В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении
экс-следователя
УФСКН РФ по региону. По данным следствия, подозреваемый вымогал 500 тысяч рублей у наркодилера.
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