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«Известия»: ВС разработал для судов инструкцию по смягчению наказаний
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«Известия»: ВС разработал для судов инструкцию по смягчению наказаний 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Газета.Ru
Верховный суд России на пленуме 24 апреля рассмотрит инструкцию по правильной смягчении категории преступлений, сообщают "Известия" со ссылкой на документ.
Отмечается, что смягчать наказание сможет суд любой инстанции — первой, апелляционной, кассационной или надзорной. Кроме того, согласно проекту инструкции, смягчать наказание можно будет даже при наличии отягчающих обстоятельств, если этот признак будет содержаться в статье, по которой обвиняется подсудимый.
По данным издания, в настоящий момент в ВС нет единого мнения о последствиях смягчения категорий преступления.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин инициировал переезд Верховного Суда в Санкт-Петербург.
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