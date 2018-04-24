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В Бурятии закрыли Конституционный суд, который давно не работал
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В Бурятии закрыли Конституционный суд, который давно не работал 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Работа республиканского суда была приостановлена еще в 2014 году, но только теперь он будет упразднен
Депутаты Народного хурала Бурятии упразднили республиканский конституционный суд, который фактически не работал с 2012 года, передает Коммерсант.
В 2012 году ушел в отставку председатель суда и несколько судей, конкурс на вакантные должности так и не объявили. Из-за нехватки кадров суд лишился возможности рассматривать дела и в 2014 году его работа была приостановлена официально.
Глава Бурятии Алексей Цыденов внес представление об упразднении суда и депутаты приняли это решение. Подчеркивается, что граждане могут обращаться в Конституционный суд России.
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