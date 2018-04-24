В Бурятии закрыли Конституционный суд, который давно не работал

Работа республиканского суда была приостановлена еще в 2014 году, но только теперь он будет упразднен

Депутаты Народного хурала Бурятии упразднили республиканский конституционный суд, который фактически не работал с 2012 года, передает Коммерсант.

В 2012 году ушел в отставку председатель суда и несколько судей, конкурс на вакантные должности так и не объявили. Из-за нехватки кадров суд лишился возможности рассматривать дела и в 2014 году его работа была приостановлена официально.