Завершилось расследование дела против обвинённого в крупных взятках новосибирского экс-чиновника

«Он обвиняется в получении взяток от бизнесменов на общую сумму около 110 миллионов рублей», — сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на материалы дела.

Илгиза Гарифуллина задержали в Новосибирске в мае 2016 года за получение взятки автомобилем Porsche Cayenne. Следователи считают, что машину чиновник получил от представителя ЗАО «Ленпромтранспроект» за то, что помог этой организации заключить договор с Росрезервом по результатам закрытого конкурса. Иномарка была оформлена на жену Гарифуллина.

Позже суд конфисковал имущество Гарифуллина: деньги, недвижимость, автопарк из машин премиум-класса, коллекции часов и охотничьих ружей общей стоимостью 200 миллионов рублей.

Со временем дело обросло новыми эпизодами, всего, по данным «Коммерсанта», их стало двенадцать. Сейчас пятое управление Следственного комитета России направило материалы дела в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.