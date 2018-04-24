Почти 30 мигрантов были незаконно зарегистрированы в четырех квартирах на юге столицы

Полицейские задержали четырех владельцев «резиновых квартир» на юге столицы, в которых были незаконно зарегистрированы почти 30 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве.

«В ходе проверки жилого сектора сотрудники отделов полиции по районам Бирюлево Западное, Чертаново Южное, Нагатинский затон и Братеево выявили факты фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Установлено, что жители Москвы за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировали в своих квартирах 29 приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут», — говорится в сообщении.