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Суд решил заключить под стражу подозреваемого в мошенничестве сотрудника Центробанка
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Суд решил заключить под стражу подозреваемого в мошенничестве сотрудника Центробанка 

RT на русском 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу главного экономиста банковского надзора Банка России по Центральному федеральному округу Алексея Юргелевича по делу о мошенничестве.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено», — принял решение суд.
Отмечается, что Юргелевичу вменяется часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере).
Ранее URA.RU сообщало, что в Ульяновской области осудили бывшего военнослужащего за мошенничество.
RT на русском: последние новости
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 Ещё 2 источника 
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