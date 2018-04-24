Суд решил заключить под стражу подозреваемого в мошенничестве сотрудника Центробанка 

Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу главного экономиста банковского надзора Банка России по Центральному федеральному округу Алексея Юргелевича по делу о мошенничестве.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено», — принял решение суд.
Отмечается, что Юргелевичу вменяется часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере).
Ранее URA.RU сообщало, что в Ульяновской области осудили бывшего военнослужащего за мошенничество.