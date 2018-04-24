Главный экономист Центробанка арестован по подозрению в мошенничестве

Басманный суд города Москвы заключил под стражу главного экономиста банковского надзора Центробанка по ЦФА (Центральный федеральный округ) Алексея Юргелевича, по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС.

В сообщении сказано, что Басманным судом было удовлетворено ходатайство следователей.

Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании в отношении Юргелевича меры пресечения в виде заключения под стражу сообщение представителей суда.

Также отмечается, что Юргелевич подозревается по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в особо крупном размере».