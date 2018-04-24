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Главный экономист Центробанка арестован по подозрению в мошенничестве
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Главный экономист Центробанка арестован по подозрению в мошенничестве 

360tv.ru 41 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Басманный суд города Москвы заключил под стражу главного экономиста банковского надзора Центробанка по ЦФА (Центральный федеральный округ) Алексея Юргелевича, по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС.
В сообщении сказано, что Басманным судом было удовлетворено ходатайство следователей.
Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании в отношении Юргелевича меры пресечения в виде заключения под стражу сообщение представителей суда.
Также отмечается, что Юргелевич подозревается по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в особо крупном размере».
Ранее стало известно о том, что Центральный банк России приобрел для Министерства финансов валюту на 17,5 миллиарда рублей. Уточняется, что Минфин планировал приобретать валюту каждый день на 11,5 миллиарда рублей с 6 апреля по 8 мая. Всего на эту операцию было выделено 240 миллиардов рублей.
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