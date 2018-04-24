Ещё
Арестованы сотрудник ЦБ и его отец
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины

Суд решил заключить под стражу подозреваемого в мошенничестве сотрудника Центробанка 

RT на русском 6 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу главного экономиста банковского надзора Банка России по Центральному федеральному округу Алексея Юргелевича по делу о мошенничестве.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено», — принял решение суд.
Отмечается, что Юргелевичу вменяется часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере).
Ранее URA.RU сообщало, что в Ульяновской области осудили бывшего военнослужащего за мошенничество.
RT на русском: последние новости
Суд решил заключить под стражу подозреваемого в мошенничестве сотрудника Центробанка В США подозреваемая в совершении тяжких преступлений россиянка отказалась от еды Прокурор запросил пожизненный срок для владельца подлодки Nautilus
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль готовит суперманевр355
Арестован главный экономист ЦБ72
Армения может уйти от России369
«Это контрольный выстрел в голову»95
Порошенко обратился с просьбой к националистам74
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Происшествия
00:32
Названо число погибших после ЧП в Торонто
Происшествия
02:00
Раскрыта причина инцидента в Торонто
Происшествия
00:51
Семья Принса нашла виновных в его смерти
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение