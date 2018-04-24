Суд объявил перерыв в рассмотрении дела о крушении траулера «Дальний Восток»

ЮЖНО-САХАЛИНСК , 24 апреля. / ТАСС /. Суд Сахалинской области во вторник объявил перерыв до 3 мая в рассмотрении дела о крушении траулера «Дальний Восток», передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ходатайство о переносе заседания суда предоставил бывший капитан траулера «Дальний Восток» Анатолий Борисов , у которого расторгнут контракт о защите с адвокатом.

"Предоставляем осужденному пять дней на поиски нового защитника. Следующее заседание состоится 3 мая в 15:00 местного времени (07:00 мск) ", — сказал председатель суда Евгений Брик.

Рассмотрение апелляции на решение суда Южно-Сахалинска началось 9 апреля. Суд Южно-Сахалинска в ноябре 2017 года вынес приговор по делу, подсудимые получили наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 лет 8 месяцев до 6 лет 6 месяцев.