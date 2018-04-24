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Суд объявил перерыв в рассмотрении дела о крушении траулера «Дальний Восток»
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Суд объявил перерыв в рассмотрении дела о крушении траулера «Дальний Восток» 

ТАСС 33 минуты назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 апреля. /ТАСС/. Суд Сахалинской области во вторник объявил перерыв до 3 мая в рассмотрении дела о крушении траулера «Дальний Восток», передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Ходатайство о переносе заседания суда предоставил бывший капитан траулера «Дальний Восток» Анатолий Борисов, у которого расторгнут контракт о защите с адвокатом.
"Предоставляем осужденному пять дней на поиски нового защитника. Следующее заседание состоится 3 мая в 15:00 местного времени (07:00 мск) ", — сказал председатель суда Евгений Брик.
Рассмотрение апелляции на решение суда Южно-Сахалинска началось 9 апреля. Суд Южно-Сахалинска в ноябре 2017 года вынес приговор по делу, подсудимые получили наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 лет 8 месяцев до 6 лет 6 месяцев.
Траулер «Дальний Восток» затонул 2 апреля 2015 года в Охотском море в 250 км южнее Магадана. Судно приписано к порту Невельск (Сахалинская область), судовладелец — ООО «Магеллан». На его борту находились 132 человека, спаслись только 63 человека.
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