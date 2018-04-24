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Предполагаемый убийца-нудист задержан в лесу в США
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Предполагаемый убийца-нудист задержан в лесу в США 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Задержан Трэвис Рейнкинг, который подозревается в том, что обнаженным устроил стрельбу в Нэшвилле и убил четырех человек, сообщила полиция города.
Его задержали в лесу неподалеку от Нэшвилла.
Судя по фотографии, Рейкинг небрит, под разорванной на плече лиловой футболкой видна царапина, передает РИА «Новости».
Поймать Рейкинга помог звонок очевидцев. Когда полиция приехала на место, правоохранителям указали направление, в котором двигался подозреваемый.
Рейкинг при задержании не оказал сопротивления. В его рюкзаке нашли пистолет и патроны.
В воскресенье в пригороде Нэшвилла американского штата Теннесси голый мужчина устроил стрельбу. Погибли четыре человека. По данным полиции, стрельбу устроил 29-летний Трэвис Рейнкинг. Мужчина скрылся с места происшествия. Спецслужбы США сообщили, что летом его уже задерживали, когда он пытался проникнуть в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом.
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