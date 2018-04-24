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В Москве продолжат предварительные слушания по делу националиста Поткина
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В Москве продолжат предварительные слушания по делу националиста Поткина 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Мещанский суд Москвы продолжит предварительные слушания по делу обвиняемого в легализации незаконного имущества националиста Александра Белова (Поткина), сообщил РИА Новости адвокат Игорь Поповский.
По его словам, заседание назначено на 12.00.
Поткину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 11 июня.
Изначально Мещанский суд Москвы признал Поткина виновным в легализации похищенных у казахстанского БТА-банка денег и экстремизме, приговорил к 7,5 годам колонии, а также взыскал ущерб в 4,9 миллиарда рублей. Позднее Мосгорсуд отменил приговор в части отмывания денег, оставив только экстремизм, и снизил срок до 3,5 лет, который истек 14 апреля.
После этого президиум Мосгорсуда частично удовлетворил кассационное представление заместителя генерального прокурора РФ и вернул дело в части экстремизма на новое апелляционное рассмотрение.
Националисту инкриминируют попытку легализации имущества, полученного преступным путем с суммой ущерба в 300 миллионов рублей, а не 4,9 миллиарда, как было ранее.
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