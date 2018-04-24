Дело Поткина будет рассматривать Домодедовский суд Подмосковья

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил в Домодедовский городской суд Московской области дело обвиняемого в легализации незаконного имущества националиста Александра Белова (Поткина), сообщил РИА Новости адвокат Игорь Поповский.

"Суд по своей инициативе изменил подсудность дела и отправил рассматривать его в Домодедовский горсуд Подмосковья", — сказал он.

Поткину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 11 июня. Изначально Мещанский суд Москвы признал Поткина виновным в легализации похищенных у казахстанского БТА-банка денег и экстремизме, приговорил к 7,5 годам колонии, а также взыскал ущерб в 4,9 миллиарда рублей. Позднее Мосгорсуд отменил приговор в части отмывания денег, оставив только экстремизм, и снизил срок до 3,5 лет, который истек 14 апреля.

После этого президиум Мосгорсуда частично удовлетворил кассационное представление заместителя генерального прокурора РФ и вернул дело в части экстремизма на новое апелляционное рассмотрение.

Националисту инкриминируют попытку легализации имущества, полученного преступным путем с суммой ущерба в 300 миллионов рублей, а не 4,9 миллиарда, как было ранее.