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Мосгорсуд отказал гражданской жене полковника Захарченко в жалобе на обыск
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Мосгорсуд отказал гражданской жене полковника Захарченко в жалобе на обыск 

РИА Новости 32 минуты назад
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Мосгорсуд отказал гражданской жене полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого по делу о крупных взятках, Марине Семыниной в жалобе на обыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Мосгорсуд отказал Семыниной в жалобе на проведение обыска, её оставили без изменения", — сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, на новое рассмотрение была направлена другая жалоба девушки.
"Адвокаты Семыниной обращались в Басманный суд в порядке 125 УПК РФ, в которой они просили признать незаконным бездействие следователя, которое выразилось в отсутствии процессуального решения по изъятым в ходе обыска предметам и документам. Райсуд отказался принять жалобу, городской суд решение отменил и направил на новое рассмотрение", — добавили в пресс-службе.
Марина Семынина проходит по делу Захарченко в качестве свидетеля.
Полковник МВД Дмитрий Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.
Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.
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