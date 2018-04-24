Мосгорсуд отказал гражданской жене полковника Захарченко в жалобе на обыск

"Мосгорсуд отказал Семыниной в жалобе на проведение обыска, её оставили без изменения", — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, на новое рассмотрение была направлена другая жалоба девушки.

"Адвокаты Семыниной обращались в Басманный суд в порядке 125 УПК РФ , в которой они просили признать незаконным бездействие следователя, которое выразилось в отсутствии процессуального решения по изъятым в ходе обыска предметам и документам. Райсуд отказался принять жалобу, городской суд решение отменил и направил на новое рассмотрение", — добавили в пресс-службе.

Марина Семынина проходит по делу Захарченко в качестве свидетеля.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.

Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.