В Киеве продолжат рассматривать дело об убийстве журналиста Бузины

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости . Шевченковский районный суд Киева во вторник продолжит предварительное заседание по делу об убийстве известного украинского журналиста и писателя Олеся Бузины.

На предварительном заседании, начало которого запланировано на 9.00 (совпадает с мск), суд должен решить, можно ли приступить к рассмотрению уголовного дела по существу, отправить на дополнительное расследование или же его стоит закрыть.

Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них — в голову. Инцидент расследовался по статье «умышленное убийство». Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста.

Расследование дела затянулось

Правоохранители считали, что националисты Медведько и Полищук убили Бузину, потому что в его творчестве якобы «прослеживались антиукраинские настроения». Журналист поддерживал федерализацию Украины, ее независимость и двуязычие украинской культуры, широкое развитие украинского и русского языков.

В то же время защита подозреваемых предоставила показания свидетелей, которые под присягой сообщили, что подозреваемые в момент убийства находились в Донбассе и никак не могли совершить преступление. Кроме того, адвокаты поставили под сомнение экспертизу ДНК, которая является одним из главных аргументов следствия. В частности, защита представила суду заключение экспертного института о том, что на Украине официально нет необходимых реактивов для проведения такой экспертизы ДНК, на которую ссылается следствие.

В связи с недостаточностью доказательств, оба подозреваемых в конце 2015 года были отпущены судом под частичный домашний арест с 19.00 до 08.00.

Позднее в деле были назначены ряд дополнительных экспертиз, проведение которых затянулось.

Ненадлежащее расследование

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер , обращаясь к матери погибшего журналиста, заявила, что в ООН обеспокоены ненадлежащим расследованием убийства Бузины, «как и в других делах относительно журналистов».

Семья Бузины и ее адвокаты также выражали недовольство длительным расследованием дела и безнаказанностью виновных.

Прокуратура утверждает, что убийцы давно установлены и вина их доказана, но почему-то дело долго не направлялось в суд", — написал представитель матери Бузины адвокат Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

В августе 2017 года мать украинского журналиста подала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Тогда Кузьмин пояснял, что «издевательства украинской власти над Валентиной Бузиной» вынудили ее обратиться в ЕСПЧ.

Бесперспективный процесс

Для рассмотрения дела об убийстве журналиста была назначена коллегия судей в составе Евгения Сидорова , Олега Лынника и Татьяны Левицкой. Первое предварительное заседание состоялось 9 февраля, однако из-за занятости судей в заседании был объявлен почти двухнедельный перерыв. В ходе первого заседания защита обвиняемых ходатайствовала о рассмотрении дела судом присяжных. Но суд отказал защите в удовлетворении этого ходатайства.

Адвокат обвиняемых Андрей Федур считает, что в таком составе судей дело не имеет перспективы.

"Я лично убедился, что этот процесс в этом составе суда уже не имеет никакой перспективы. У наших подзащитных есть конституционное право на суд присяжных, то есть чтобы их судил народ Украины, а нам сегодня рассказывают что-то другое, что есть эта «советская тройка», которая вас немного посудит, решит вопрос доказательств, каких свидетелей вызывать в судебное заседание, которая решит вопрос меры пресечения, назначит дело к рассмотрению, а потом у вас каким-то образом появится суд присяжных", — сказал Федур.

Он заявил, что действующее законодательство не предусматривает такой процедуры, по которой решил идти суд. При этом Федур добавил, что защита обвиняемых готова принимать участие в судебном процессе в дальнейшем.

В свою очередь представитель гособвинения по делу отметил, что защита сможет в дальнейшем снова заявить ходатайство о суде присяжных, но только после завершения предварительного заседания и назначения дела к рассмотрению по существу.

Политическое убийство

Ряд украинских политиков неоднократно заявляли, что убийство Олеся Бузины носит политический характер. В частности, партия «Оппозиционный блок» требовала поставить точку в расследовании как можно скорее и даже зарегистрировала в Верховной раде постановление о создании специальной комиссии по расследованию убийства журналиста. Однако это инициатива даже не выносилась на голосование в парламент.

Партия направляла также обращения с просьбой разобраться в данной ситуации президенту Украины Петру Порошенко, генеральной прокуратуре и послам других государств. Но отклика на эту инициативу так и не получила.

Адвокат Ренат Кузьмин считает, что в убийстве Бузины принимали участие сотрудники правоохранительных органов, поэтому дело должно расследоваться по статье «убийство, совершенное по заказу». По его мнению, ставшие нормой на Украине преступления радикалов укладываются в идеологию новой украинской власти и совершаются «либо по приказу власти, либо по согласованию с ней».

"Несмотря на обещания президента и генпрокурора, дело Бузины по-прежнему не расследуется, оно до сих пор приостановлено по абсолютно надуманным мотивам. Якобы кем-то за границей выполняются какие-то международные поручения прокуратуры… На самом деле они направили в США заведомо невыполнимое поручение", — написал Кузьмин на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что мать погибшего журналиста хочет узнать правду об убийстве сына.

"Если бывшие сотрудники правоохранительных органов Украины действительно виновны и этому есть доказательства, то дело в их отношении должно быть направлено в суд. А если они не виновны, то генпрокурор должен установить настоящих виновных и наказать тех, кто водил за нос общественность все это время", — добавил адвокат.