В Костромской области двух мужчин раздавило деревьями при валке леса 

В Островском районе при валке леса погиб 48-летний мужчина. На него упало спиленное дерево, сообщает следственное управление СК РФ по Костромской области.
Трагедия произошла 19 декабря прошлого года в Ломковском участковом лесничестве. Вальщик леса спилил дерево, и оно упало на помощника вальщика, придавив его. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
В Галичском районе при аналогичных обстоятельствах погиб 26-летний лесоруб. Правда, в данном случае уголовное дело возбуждено по факту травмирования.
19 марта он участвовал в заготовке леса в лесничестве «Березовское» Галичского района. Из-за несоблюдения техники безопасности молодой человек оказался на траектории падения спиленного дерева. Он получил серьезные травмы и погиб.