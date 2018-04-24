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В Костромской области двух мужчин раздавило деревьями при валке леса
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В Костромской области двух мужчин раздавило деревьями при валке леса 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Островском районе при валке леса погиб 48-летний мужчина. На него упало спиленное дерево, сообщает следственное управление СК РФ по Костромской области.
Трагедия произошла 19 декабря прошлого года в Ломковском участковом лесничестве. Вальщик леса спилил дерево, и оно упало на помощника вальщика, придавив его. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
В Галичском районе при аналогичных обстоятельствах погиб 26-летний лесоруб. Правда, в данном случае уголовное дело возбуждено по факту травмирования.
19 марта он участвовал в заготовке леса в лесничестве «Березовское» Галичского района. Из-за несоблюдения техники безопасности молодой человек оказался на траектории падения спиленного дерева. Он получил серьезные травмы и погиб.
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