В Костроме на двух заправках сотрудники создали опасность взрыва сжиженного газа

Так, 27 марта оператор автогазозаправочной станции на улице Московской платно заправил сжиженным газом бытовой газовый баллон. При этом он закачивал газ устройством, которое предназначено для заправки машин, а не бытовых баллонов.

То же самое произошло на заправке на улице Запрудня

Как пояснили в следственном комитете, в обоих случаях сотрудники создавали опасность взрыва сжиженного газа.