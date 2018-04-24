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В Костроме на двух заправках сотрудники создали опасность взрыва сжиженного газа
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В Костроме на двух заправках сотрудники создали опасность взрыва сжиженного газа 

k1news.ru 49 минут назад
Фото: k1news.ru
В Костроме возбудили 2 уголовных дела после того, как на двух автогазозаправках сотрудники оказали услуги, не отвечающие требованиям безопасности, сообщает следственное управление СК РФ по Костромской области.
Так, 27 марта оператор автогазозаправочной станции на улице Московской платно заправил сжиженным газом бытовой газовый баллон. При этом он закачивал газ устройством, которое предназначено для заправки машин, а не бытовых баллонов.
То же самое произошло на заправке на улице Запрудня.
Как пояснили в следственном комитете, в обоих случаях сотрудники создавали опасность взрыва сжиженного газа.
Уголовные дела возбуждены по материалам управления МВД России по Костромской области. Расследование уголовных дел продолжается.
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