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Сотрудник Центробанка арестован по подозрению в мошенничестве
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Сотрудник Центробанка арестован по подозрению в мошенничестве 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: Национальная Служба Новостей
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал главного экономиста банковского надзора Центробанка по Центральному федеральному округу Алексея Юргелевича, подозреваемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили у суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании в отношении Юргелевича меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказал собеседник агентства.
Как следует из базы суда, он подозревается по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).
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