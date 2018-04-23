Сотрудник Центробанка арестован по подозрению в мошенничестве 

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал главного экономиста банковского надзора Центробанка по Центральному федеральному округу Алексея Юргелевича, подозреваемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили у суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании в отношении Юргелевича меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказал собеседник агентства.
Как следует из базы суда, он подозревается по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).