Сотрудник Центробанка арестован по подозрению в мошенничестве

МОСКВА , 23 апреля. / ТАСС /. Басманный суд Москвы арестовал главного экономиста банковского надзора Центробанка по Центральному федеральному округу Алексея Юргелевича, подозреваемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили у суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании в отношении Юргелевича меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказал собеседник агентства.

Как следует из базы суда, он подозревается по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).