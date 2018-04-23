Подозреваемый в убийстве 4 человек в Нэшвилле задержан

Речь идёт о 29-летнем Трэвисе Рейнкинге. По данным СМИ, у мужчины наблюдались серьёзные психологические проблемы.

Стрельба была открыта накануне в кафе Waffle House. Как сообщалось, во время совершения преступления Рейнкинг был без одежды.