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Подозреваемый в убийстве 4 человек в Нэшвилле задержан
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Подозреваемый в убийстве 4 человек в Нэшвилле задержан 

Говорит Москва 1 час назад
Речь идёт о 29-летнем Трэвисе Рейнкинге. По данным СМИ, у мужчины наблюдались серьёзные психологические проблемы.
Стрельба была открыта накануне в кафе Waffle House. Как сообщалось, во время совершения преступления Рейнкинг был без одежды.
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