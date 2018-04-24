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Брата корреспондента «Медузы» приговорили к трем годам колонии за хранение марихуаны
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Брата корреспондента «Медузы» приговорили к трем годам колонии за хранение марихуаны 

Newsru.com 51 минуту назад
Фото: Newsru.com
Останкинский суд Москвы 23 апреля приговорил брата корреспондента «Медузы» Ильи Жегулева — Леонида — к трем годам общего режима за хранение наркотиков. Леонид частично признал свою вину, дело рассматривалось в особом порядке.
Первоначально Жегулева обвиняли не только в хранении наркотиков, но и в их распространении. Вторую часть обвинения сняли, пишет
"Медуза"
К моменту вынесению вердикта Жегулев уже провел под стражей половину назначенного ему срока, поэтому сейчас он уже имеет право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении.
Леонида задержали в ноябре 2016 года в Москве возле дома, где проживает его мать. При обыске в его кармане полицейские нашли 26 граммов гашиша, в его квартире они обнаружили еще 100 граммов наркотика и весы. Причем в качестве понятых правоохранители позвали своих знакомых: по словам адвоката Олега Белова, они все вместе приехали на одном автомобиле.
Защита Жегулева утверждала, что наркотики ему подбросили. Сам Леонид признал, что иногда курил марихуану, но отрицал свое участие в ее продаже. Согласно российским законам, само по себе употребление каннабиса не является уголовным преступлением.
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