Брата корреспондента «Медузы» приговорили к трем годам колонии за хранение марихуаны

Останкинский суд Москвы 23 апреля приговорил брата корреспондента «Медузы» Ильи Жегулева — Леонида — к трем годам общего режима за хранение наркотиков. Леонид частично признал свою вину, дело рассматривалось в особом порядке.

Первоначально Жегулева обвиняли не только в хранении наркотиков, но и в их распространении. Вторую часть обвинения сняли, пишет

"Медуза"

К моменту вынесению вердикта Жегулев уже провел под стражей половину назначенного ему срока, поэтому сейчас он уже имеет право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Леонида задержали в ноябре 2016 года в Москве возле дома, где проживает его мать. При обыске в его кармане полицейские нашли 26 граммов гашиша, в его квартире они обнаружили еще 100 граммов наркотика и весы. Причем в качестве понятых правоохранители позвали своих знакомых: по словам адвоката Олега Белова , они все вместе приехали на одном автомобиле.

Защита Жегулева утверждала, что наркотики ему подбросили. Сам Леонид признал, что иногда курил марихуану, но отрицал свое участие в ее продаже. Согласно российским законам, само по себе употребление каннабиса не является уголовным преступлением.