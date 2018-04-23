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Вежливый вор постучался в квартиру перед ограблением
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Вежливый вор постучался в квартиру перед ограблением 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
В городе Апатиты Мурманской области была ограблена квартиры 62-летней женщины. Об этом сообщает региональный портал «Мурманский вестник».
Вор проник в жилище через лоджию, выдавив стеклопакет, и забрал бытовую технику и ювелирные изделия на сумму 38 тысяч рублей. Преступник задержан полицией и признался в совершении ограбления. Часть похищенного имущества злоумышленник успел продать, остальное вернули хозяйке квартиры.
Задержанный, ранее судимый мужчина 1970 года рождения, рассказал полицейским, что перед ограблением несколько дней следил за окнами квартиры, а перед тем, как пробраться в жилище, постучался во входную дверь.
В начале апреля 2018 года в Красноярском крае квартирная кража переросла в разбойное нападение. Двое мужчин забрались в квартиру через открытое окно и украли лежавший на виду сотовый телефон. Выбравшись наружу, воры прочли СМС-сообщения от банка и выяснили, что остаток на счете хозяйки составляет 19 тысяч рублей. После этого злоумышленники вернулись в ограбленную квартиру и, угрожая ее владелице молотком, вынудили женщину отдать им банковскую карту и сообщить пин-код.
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