Вежливый вор постучался в квартиру перед ограблением

В городе Апатиты Мурманской области была ограблена квартиры 62-летней женщины. Об этом сообщает региональный портал «Мурманский вестник».

Вор проник в жилище через лоджию, выдавив стеклопакет, и забрал бытовую технику и ювелирные изделия на сумму 38 тысяч рублей. Преступник задержан полицией и признался в совершении ограбления. Часть похищенного имущества злоумышленник успел продать, остальное вернули хозяйке квартиры.

Задержанный, ранее судимый мужчина 1970 года рождения, рассказал полицейским, что перед ограблением несколько дней следил за окнами квартиры, а перед тем, как пробраться в жилище, постучался во входную дверь.