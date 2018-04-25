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Установлены еще двое подозреваемых в незаконной рубке лесных насаждений в Омской области
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Установлены еще двое подозреваемых в незаконной рубке лесных насаждений в Омской области 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Следственным управлением УМВД России по Омской области продолжается расследование уголовного дела по факту незаконной рубки лесных насаждений в Тарском районе. Как сообщалось ранее, по данному уголовному делу были задержаны девять жителей района и областного центра.
В ходе комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к незаконной рубке леса еще двух граждан, являвшихся бригадирами рубщиков. Для задержания фигурантов в Тарский район были направлены сотрудники областного уголовного розыска. Учитывая, что один из фигурантов к прибытию оперативников находился на принадлежащем ему производственном объекте, охраняемом с использованием сторожевых собак, к задержанию привлекли сотрудников СОБРа Росгвардии.
В настоящее время по уголовному делу, предусмотренному ч. 3 ст. 260 «Незаконная рубка лесных насаждений», предъявлено обвинение десяти участникам группы, один фигурант имеет статус подозреваемого. Общая сумма установленного ущерба составляет около 30 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.
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