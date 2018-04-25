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Полиция задержала еще двоих подозреваемых в незаконной вырубке леса в Омской области
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Полиция задержала еще двоих подозреваемых в незаконной вырубке леса в Омской области 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: ОмскПресс
ОМСК, 25 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали еще двух подозреваемых в участии в организованной группировке, занимающейся незаконной вырубкой леса на севере Омской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД. Ранее по этому делу были задержаны девять членов банды.
Ранее омская журналиста на форуме ОНФ в Калининграде рассказала президенту РФ Владимиру Путину о проблеме «черных лесорубов» в Омской области и попытках давления на активистов ОНФ, выступающих в защиту леса. 23 апреля глава государства поручил Генеральной прокуратуре проверить выявленные ОНФ факты незаконной рубки леса и соблюдение прав членов организации.
"Следственное управление УМВД России по Омской области установило причастность к незаконной рубке леса еще двоих граждан 44 и 30 лет, являвшихся бригадирами рубщиков. Они были задержаны в Тарском районе сотрудниками областного угрозыска, к операции привлекались бойцы СОБРа Росгвардии", — сказали в ведомстве.
В УМВД рассказали, что одному из задержанных уже предъявлено обвинение по статье УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», второй пока остается в статусе подозреваемого.
Участники организованной преступной группировки, занимавшейся в течение нескольких лет незаконной вырубкой леса в Тарском районе, были задержаны в декабре прошлого года. По предварительной оценке, сумма ущерба составляет 1 млрд рублей. Региональное правительство по данному факту проводит служебную проверку, по итогам которой будут приняты соответствующие меры, вплоть до кадровых изменений в областной администрации.
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