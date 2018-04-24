Экс-министра Марий Эл приговорили к 6 годам колонии и штрафу в 13 миллионов

Суд Йошкар-Олы признал экс-министра госимущества Марий Эл Наталью Хайруллову виновной в получении взятки. Заседание суда состоялось 23 апреля. Кроме того, двое ее сыновей, Роберт и Руслан Хайрулловы, признали посредниками в данном преступлении. Бывший министр приговорена к 6 годам колонии общего режима и штрафу в размере 13 млн рублей. На ее имущество (дом, земельный участок в Казани и счет в банке) наложен арест. Сыновья женщины приговорены к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Напомним, Наталью Хайруллову задержали в декабре 2016 года по подозрению в получении взятки за помощь в приобретении земельного участка.