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Экс-министра Марий Эл приговорили к 6 годам колонии и штрафу в 13 миллионов
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Экс-министра Марий Эл приговорили к 6 годам колонии и штрафу в 13 миллионов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Суд Йошкар-Олы признал экс-министра госимущества Марий Эл Наталью Хайруллову виновной в получении взятки. Заседание суда состоялось 23 апреля. Кроме того, двое ее сыновей, Роберт и Руслан Хайрулловы, признали посредниками в данном преступлении.
Бывший министр приговорена к 6 годам колонии общего режима и штрафу в размере 13 млн рублей. На ее имущество (дом, земельный участок в Казани и счет в банке) наложен арест. Сыновья женщины приговорены к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Напомним, Наталью Хайруллову задержали в декабре 2016 года по подозрению в получении взятки за помощь в приобретении земельного участка.
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