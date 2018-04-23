В ЮВАО вынесен очередной приговор распространителю психотропных веществ

22 февраля 2018 года Люблинским районным судом г. Москвы закончено рассмотрение уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Смоленской области , задержанного за сбыт психотропных веществ.

К., 1994г. рождения, вместе с родителями проживая в Москве в съемной квартире, пристрастился к употреблению психотропных веществ, что и привело его на скамью подсудимых.

Будучи дважды судим в 2017 году за хранение психотропных веществ в значительном, а затем в крупном размере, к лишению свободы условно с испытательным сроком, К. должных выводов дня себя не сделал и вновь совершил более тяжкое преступление. Имея умысел на криминальное обогащение, 16 ноября 2017 года примерно в 23 часа на лестничной площадке д. 53 по 1-й Курьяновской улице в г. Москве незаконно сбыл К. психотропное вещество — амфетамин, массой 0,1 1 грамма, получив взамен денежные средства 1000 руб., после чего бы i задержан сотрудниками полиции.

В судебном заседании К. согласился с предъявленным обвинением, ходатайствовал о применении особого порядка с\ небного разбирательства.