Отец, случайно подстреливший сына, приговорен к году ограничения свободы

К ограничению свободы сроком на один год приговорил суд жителя столицы, который случайно подстрелил сына.

Как стало известно «КВ», несчастный случай произошел 18 ноября 2017 года в квартире в жилом доме на улице Барышиха. В тот день столичный предприниматель решил проверить свой пистолет ПСМ, купленный в 2012 году для самообороны. Оружие мужчина хранил на балконе и периодически его разбирал и собирал. В роковой день это происходило на глазах 11-летнего сына бизнесмена. Мальчик крайне заинтересовался оружием. Сначала он просто наблюдал за действиями отца, а когда тот отлучился в туалет, взял пистолет и начал вертеть оружие в руках. Вернувшийся в этот момент предприниматель выхватил пистолет у ребенка и велел ему уйти. Тот не послушался и снова попытался зайти на балкон. В этот момент и прогремел выстрел. Школьник получил огнестрельное ранение бедра и был доставлен в больницу. А его отец за произошедшее ответил перед судом.

Тушинский суд приговорил мужчину к ограничению свободы сроком на один год.

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