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Люблинский суд рассмотрел уголовное дело в отношении 24-летнего мужчины, задержанного с крупной партией героина
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Люблинский суд рассмотрел уголовное дело в отношении 24-летнего мужчины, задержанного с крупной партией героина 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Капотнинский меридиан
02 февраля 2018 года Люблинским районным судом г. Москвы завершено рассмотрение уголовного дела в отношении 24-летнего гражданина Таджикистана, задержанного с крупной партией героина.
Приехав в Москву на заработки в 2014 году и не имея стабильной работы, а также постоянного источника дохода, гражданин Таджикистана Р. согласился на предложение случайного знакомого заняться
распространением наркотических средств — получением партии героина, его фасовкой и раскладыванием по закладкам, для чего Р. предоставили квартиру в районе Капотня г. Москвы.
Между тем, преступная деятельность Р. попала в поле зрения сотрудников полиции. 15 июня 2017 года Р. был задержан сотрудниками МВД России в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение». При проведении досмотра у него был изъят сверток с наркотическим средством, в ходе обследования жилого помещения по месту его проживания обнаружено и изъято наркотическое средство — героин массой 1343,43 грамма, то есть в особо крупном размере, а также электронные весы, кофемолка и упаковочный материал.
На предварительном следствии Р. давал признательные показания, однако в ходе судебного заседания вину не признал, заявив, что изъятое ему не принадлежит.
Между тем, благодаря правильно построенной тактике допроса и совокупности собранных доказательств, представленных государственным обвинителем Люблинской межрайонной прокуратуры г. Москвы Р. полностью изобличен в содеянном.
Согласившись с мнением государственного обвинителя, суд признал Р. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 ч. З, ст. 228-1 ч.5 УК РФ, и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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