Люблинский суд рассмотрел уголовное дело в отношении 24-летнего мужчины, задержанного с крупной партией героина

02 февраля 2018 года Люблинским районным судом г. Москвы завершено рассмотрение уголовного дела в отношении 24-летнего гражданина Таджикистана , задержанного с крупной партией героина.

Приехав в Москву на заработки в 2014 году и не имея стабильной работы, а также постоянного источника дохода, гражданин Таджикистана Р. согласился на предложение случайного знакомого заняться

распространением наркотических средств — получением партии героина, его фасовкой и раскладыванием по закладкам, для чего Р. предоставили квартиру в районе Капотня г. Москвы.

Между тем, преступная деятельность Р. попала в поле зрения сотрудников полиции. 15 июня 2017 года Р. был задержан сотрудниками МВД России в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение». При проведении досмотра у него был изъят сверток с наркотическим средством, в ходе обследования жилого помещения по месту его проживания обнаружено и изъято наркотическое средство — героин массой 1343,43 грамма, то есть в особо крупном размере, а также электронные весы, кофемолка и упаковочный материал.

На предварительном следствии Р. давал признательные показания, однако в ходе судебного заседания вину не признал, заявив, что изъятое ему не принадлежит.

Между тем, благодаря правильно построенной тактике допроса и совокупности собранных доказательств, представленных государственным обвинителем Люблинской межрайонной прокуратуры г. Москвы Р. полностью изобличен в содеянном.