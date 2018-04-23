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Задержанный сочинский чиновник отправлен под домашний арест
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Задержанный сочинский чиновник отправлен под домашний арест 

360tv.ru 1 час назад
Такое решение принял сегодня Октябрьский районный суд Краснодара. Мера пресечения продлится до 18 июня. Об этом сообщил сайт «Макс Портал».
Пермякова обвиняют в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. Он подозревается в том, что в декабре 2012 года заключил муниципальные контракты с одним из застройщиков многоквартирных домов на приобретение в муниципальную собственность 16 квартир в Сочи. Они предназначались для  детей-сирот
и детей, оставшихся без родителей. Деньги строители получили, вот только часть квартир оказалась непригодна для проживания. Там не было воды, газа и отопления.
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего акционера «Росгосстрах банка» Надежду Клепальскую. Она проходит фигурантом в уголовном деле в отношении ранее занимавшего должность вице‐президента группы «Росгосстрах» Сергея Хачатурова. Он подозревается в растрате.
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