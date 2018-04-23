Задержанный сочинский чиновник отправлен под домашний арест

Такое решение принял сегодня Октябрьский районный суд Краснодара . Мера пресечения продлится до 18 июня. Об этом сообщил сайт «Макс Портал».

Пермякова обвиняют в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. Он подозревается в том, что в декабре 2012 года заключил муниципальные контракты с одним из застройщиков многоквартирных домов на приобретение в муниципальную собственность 16 квартир в Сочи . Они предназначались для детей-сирот

и детей, оставшихся без родителей. Деньги строители получили, вот только часть квартир оказалась непригодна для проживания. Там не было воды, газа и отопления.