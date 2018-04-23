Ограбившие перевозчика денег во Внуково члены ОПГ получили тюремные сроки

Все семь человек, ограбившие мужчину на 20 миллионов рублей в аэропорту Внуково , были признаны виновными и получили от 4,5 до 13 лет колонии строгого режима . Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу Следственного комитета.

При этом двое бандитов являлись сотрудниками ОМОН.

Инцидент произошел в июне 2014 года. Банда из семи человек, вооруженных огнестрельным оружием, напала на мужчину в столичном аэропорту Внуково и отобрала у него деньги.

Отмечается, что преступников удалось задержать во время подготовки похожего преступления. В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли у них боеприпасы, винтовки и пистолеты.