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Ограбившие перевозчика денег во Внуково члены ОПГ получили тюремные сроки
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Ограбившие перевозчика денег во Внуково члены ОПГ получили тюремные сроки 

360tv.ru 1 час назад
Все семь человек, ограбившие мужчину на 20 миллионов рублей в аэропорту Внуково, были признаны виновными и получили от 4,5 до 13 лет колонии строгого режима. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу Следственного комитета.
Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, Анатолий Панин получил 13 лет тюрьмы, Николай Панин — 12 лет, Игорь Погребной — 11 лет, Владимир Кабанов и Андрей Чеканов — по 10 лет, Виталий Уваров — 4,6 года, Денис Коняшкинс — 5 лет.
При этом двое бандитов являлись сотрудниками ОМОН.
Инцидент произошел в июне 2014 года. Банда из семи человек, вооруженных огнестрельным оружием, напала на мужчину в столичном аэропорту Внуково и отобрала у него деньги.
Отмечается, что преступников удалось задержать во время подготовки похожего преступления. В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли у них боеприпасы, винтовки и пистолеты.
Ранее сообщалось, что Гособвинение во время пересмотра дела «приморских партизан» попросило для обвиняемых сроки от восьми лет и одного месяца до 25 лет колонии. Сторона обвинения требует для Александра Ковтуна 25 лет лишения свободы. Остальным предлагается установить меньшие сроки.
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