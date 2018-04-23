Ещё
В Петербурге пресекли получение денег из фонда ОМС за мнимые услуги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге пресекли получение денег из фонда ОМС за мнимые услуги 

РИА Новости 1 час назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 апр — РИА Новости. МВД, ФСБ и Следственный комитет в Петербурге пресекли незаконное получение одной из городских больниц денежных средств из территориального фонда ОМС за вымышленные медицинские услуги, сообщает в понедельник пресс-служба городского управления Следственного комитета РФ.
Уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» возбуждено в отношении заместителя главного врача по неврологии отдела хозрасчетной деятельности СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница».
Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемая поручила подчиненным сотрудникам заполнять медицинские карты пациентов, внося в них недостоверные сведения, якобы подтверждающие факты нахождения пациентов в палатах реанимации и получения ими медицинской услуги.
"Из территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на расчетный счет больницы были переведены денежные средства в сумме не менее 65 тысяч рублей, в результате чего бюджету города был причинен ущерб", — говорится в сообщении.
СК отмечает, что следователями совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России проверяется информация о совершении ряда аналогичных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.
Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения.
РИА Новости: последние новости
В Кабардино-Балкарии физрука будут судить за секс со школьниками Полиция в Москве завела дело на мужчину за жестокое убийство своего кота Житель Якутии из мести пытался отравить полицейского ртутью
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия поставила США серьезное условие
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто19
На Москву обрушится торнадо42
Жесткое заявление G7, «бесконечная» неделя и другие события дня23
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»252
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение