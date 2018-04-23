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Полиции США не удалось выйти на след убийцы четырёх человек в Нэшвилле
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Полиции США не удалось выйти на след убийцы четырёх человек в Нэшвилле 

Говорит Москва 1 час назад
По словам полицейского, пока нет никаких сообщений о том, что преступника кто-нибудь видел. Предполагается, что он мог уйти в леса. Вместе с тем полиция ожидает, что в какой-то момент злоумышленнику придётся выйти за водой и пищей.
Личность стрелявшего установлена. Это 29-летний Трэвис Рейнкинг. По данным СМИ, у мужчины наблюдались серьёзные психологические проблемы.
Стрельба была открыта накануне в кафе Waffle House. Как сообщалось, во время совершения преступления Рейнкинг был без одежды. В настоящее время в районе происшествия закрыты школы. Полиция просит местных жителей быть бдительными.
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