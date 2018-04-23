В Москве вынесен приговор по громкому делу о хищениях в «Совкомфлоте» 

От 11 до 15 лет колонии строго режима и миллионные штрафы назначил в понедельник, 23 апреля, Дорогомиловский районный суд трем фигурантам дела о хищении 8 миллиардов рублей у предприятия «Совкомфлот». Правда, скамья подсудимых в храме Фемиды пустовала. Уже не первый год, находящиеся в бегах бывший гендиректор «Совкомфлота» Дмитрий Скарга, экс-президент ОАО «Новошип» Тагир Измайлов и предприниматель Юрий Никитин начнут отбывать с момента их фактического задержания. Пока они находятся в бегах.
Расследование этого громкого уголовного дела было инициировано еще в 2006 году, когда в Генпрокуратуру с заявлением обратилось новое руководство госкомпании «Совкомфлот». Дело в том, что в ходе очередного аудита руководство не досчиталось сотен миллионов рублей. В ходе предварительного расследования выяснилось, что опасения были не напрасны. В 2001-2005 годах руководство «Совкомфлота» сдавало подконтрольным офшорным компаниям корабли по заниженным ставкам, а те предоставляли их в субаренду по рыночным тарифам. Разницу сообщники, уверены, следователи, делили. Таким образом у «Совкомфлота» было похищено более 8 миллиардов рублей. При этом большую часть похищенного, а это более 5,5 миллиардов рублей — бизнесменам удалось легализовать.
Впрочем, сам экс-руководитель «Совкомфлота» Скарга придерживался совсем другой версии. В 2005 год, покинув компанию (кстати, ему была выплачена крупная неустойка за разрыв контракта со стороны государства), он стал сенатором в Совете Федерации от Волгоградской области. В этой должности он инициировал запрос в Счетную палату о проверке сделок новым руководством компании по закупке танкеров. Вместо запроса Скарга «получил» уголовное дело. Арестовать его и компаньонов не успели: они уехали в Великобританию.
В расследовании, кстати, немало помог и задержанный в Швейцариии и экстрадированный в 2008 году руководитель британской дочерней компании «Совкомфлота» Юрий Привалов. Он полностью признал свою вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В сентябре 2012 года суд назначил ему 4,5 года колонии.
Несмотря на серьезные обвинения («создание преступного сообщества и участие в нем», «злоупотребление полномочиями, „присвоение“ и „легализация денежных средств, добытых незаконным путем“), выдачи остальных фигурантов дела Россия от Лондона добиться не смогла. Тем не менее, в декабре 2010 года Высокий суд Лондона удовлетворил гражданский иск „Совкомфлота“ к предполагаемому организатору махинаций Никитину. В итоге тот лишился 56 миллионов долларов. Еще 84,5 миллиона долларов „Совкомфлот“ вернул в досудебном порядке. Другому потерпевшему ОАО „Новошип“ о взыскании 108 миллионов долларов апелляционный суд Лондона отказал, но признал, что Никитин получал незаконное вознаграждение.
— Юрию Никитину суд назначил 15 лет колонии строгого режима, а также штраф в 5 миллионов рублей, Дмитрию Скарге — 12 лет колонии строго режима и штраф в 3 миллиона рублей, Тагиру Измаилову 11 лет колонии строго режима со штрафом 2,5 миллиона рублей. Все фигуранты дела начнут отбывать свой срок с фактического их задержания, — сообщили „КВ“ в пресс-службе Дорогмиловского районного суда.
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