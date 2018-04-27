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Иркутянку осудят за ложное сообщение о минировании
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Иркутянку осудят за ложное сообщение о минировании 

РИА «ФедералПресс» 27 минут назад
В Иркутске в отношение местной жительнице 48 лет возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном акте терроризма. Как сообщили накануне в ГУ МВД России по Иркутской области, фигуранткой дела стала сотрудница одного из магазинов в Ленинском районе города. Женщина по средь бела дня позвонила в службу экстренных вызовов и сообщила о планируемом минировании в центральной части Иркутска. На место выезжали все необходимые службы реагирования, однако во время проверки выяснилось, что информация оказалась ложной. Что побудило местную жительницу предоставить в правоохранительные органы ложную информацию, неизвестно. За правонарушение ее ждет серьезное наказание.
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