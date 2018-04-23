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Обвиняемые в хищении 8 млрд руб. у «Совкомфлота» заочно получили тюремные сроки
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Обвиняемые в хищении 8 млрд руб. у «Совкомфлота» заочно получили тюремные сроки 

Говорит Москва 37 минут назад
Они признаны виновными в хищении средств у компаний «Совкомфлот» и «Новошип». Все они приговорены к срокам от 11 до 15 лет заключения. Их арестованное на территории России имущество обращено в доход государства.
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