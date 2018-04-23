Суд заочно приговорил к различным срокам обвиняемых в хищении 8 млрд руб. у «Совкомфлота» 

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы в понедельник заочно приговорил на сроки от 11 до 15 лет заключения трех скрывающихся в Великобритании предпринимателей, обвиняемых в хищении более 8 млрд рублей у компаний "Совкомфлот" и «Новошип». Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, Юрию Никитину суд назначил 15 лет колонии, Дмитрию Скарге — 12 лет, а Тагиру Измайлову — 11 лет.
"Дорогомиловский суд признал виновными Никитина, Скаргу и Измайлова, заочно приговорив подсудимых к срокам от 11 до 15 лет колонии. Кроме того, Никитину назначен штраф в размере 5 млн рублей, Скарге — 3 млн рублей, а Измайлову — 2,5 млн рублей", — сказала представитель суда.
По словам собеседника агентства, суд также обратил в доход государства арестованное ранее имущество предпринимателей. «Деньги, акции и квартиры подсудимых обращены в доход РФ», — уточнили в пресс-службе суда.
В ходе прений сторон гособвинение попросило заочно приговорить предпринимателей на сроки от 14 до 20 лет лишения свободы. Прокурор попросил Никитину наказание в виде 20 лет колонии со штрафом в 7 млн рублей, Скарге — 18 лет со штрафом в 4 млн рублей, Измайлову — 14 лет колонии со штрафом в 3 млн рублей. При назначении наказания он также просил суд учесть нанесение значительного ущерба компании, акции которой принадлежат государству, и частично удовлетворить иск «Совкомфлота» на 301 млн долларов, что составляет более 8 млрд рублей.
Гособвинитель отметил, что потерпевшие в ходе процесса отказались от гражданского иска на эту сумму в соответствии с решением суда в Лондоне по гражданскому делу, который установил, что подсудимые не нарушили чьих-либо интересов. Однако заявил, что решение потерпевших об отзыве иска является несамостоятельным, принятым под давлением лондонского суда, поэтому попросил частично удовлетворить его, взыскав сумму ущерба в 301 млн долларов.
В обеспечение иска гособвинитель попросил использовать подмосковную и петербургскую недвижимость подсудимых, а также арестованные в Швейцарии счета на общую сумму более 150 млн долларов.
Суть уголовного дела
По делу проходят предприниматели Юрий Никитин и бывшие гендиректор ОАО «Современный коммерческий флот» (ОАО «Совкомфлот») Дмитрий Скарга и президент ОАО «Новороссийское морское пароходство» (ОАО «Новошип») Тагир Измайлов. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 1 и ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Создание преступного сообщества и участие в нем"), ч. 2 ст. 201 ("Злоупотребление полномочиями"), ч. 4 ст. 160 ("Присвоение") и ч. 3 ст. 174.1 ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления") УК РФ.
Свою вину фигуранты отрицают. В связи с тем, что они находятся в розыске, судебный процесс в отношении них прошел в заочной форме.
По версии СК, в 2001-2005 годах Скарга и Измайлов в составе преступного сообщества, созданного Никитиным, совершили хищение денежных средств ОАО «Совкомфлот» и «Новошип» на сумму более 8 млрд рублей и легализовали часть похищенного в размере свыше 5,5 млрд рублей.
В 2012 году московский суд вынес первый приговор по этому делу, приговорив к 3 годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей Юрия Привалова, который являлся экс-главой дочерней компании «Совкомфлота» «Фиона мэритайм эйдженсис лимитед» (Великобритания), а также по доверенности «Совкомфлота» представлял компанию «Фиона траст энд холдинг Корпорейшен» (Либерия). Он был признан виновным в присвоении и пособничестве присвоению денежных средств в составе преступной организации в особо крупном размере, а именно 67 млн долларов.