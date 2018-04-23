Суд заочно приговорил к различным срокам обвиняемых в хищении 8 млрд руб. у «Совкомфлота»

"Дорогомиловский суд признал виновными Никитина, Скаргу и Измайлова, заочно приговорив подсудимых к срокам от 11 до 15 лет колонии. Кроме того, Никитину назначен штраф в размере 5 млн рублей, Скарге — 3 млн рублей, а Измайлову — 2,5 млн рублей", — сказала представитель суда.

По словам собеседника агентства, суд также обратил в доход государства арестованное ранее имущество предпринимателей. «Деньги, акции и квартиры подсудимых обращены в доход РФ », — уточнили в пресс-службе суда.

В ходе прений сторон гособвинение попросило заочно приговорить предпринимателей на сроки от 14 до 20 лет лишения свободы. Прокурор попросил Никитину наказание в виде 20 лет колонии со штрафом в 7 млн рублей, Скарге — 18 лет со штрафом в 4 млн рублей, Измайлову — 14 лет колонии со штрафом в 3 млн рублей. При назначении наказания он также просил суд учесть нанесение значительного ущерба компании, акции которой принадлежат государству, и частично удовлетворить иск «Совкомфлота» на 301 млн долларов, что составляет более 8 млрд рублей.

Гособвинитель отметил, что потерпевшие в ходе процесса отказались от гражданского иска на эту сумму в соответствии с решением суда в Лондоне по гражданскому делу, который установил, что подсудимые не нарушили чьих-либо интересов. Однако заявил, что решение потерпевших об отзыве иска является несамостоятельным, принятым под давлением лондонского суда, поэтому попросил частично удовлетворить его, взыскав сумму ущерба в 301 млн долларов.

В обеспечение иска гособвинитель попросил использовать подмосковную и петербургскую недвижимость подсудимых, а также арестованные в Швейцарии счета на общую сумму более 150 млн долларов.

Суть уголовного дела

По делу проходят предприниматели Юрий Никитин и бывшие гендиректор ОАО «Современный коммерческий флот» (ОАО «Совкомфлот») Дмитрий Скарга и президент ОАО «Новороссийское морское пароходство» (ОАО «Новошип») Тагир Измайлов. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 1 и ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Создание преступного сообщества и участие в нем"), ч. 2 ст. 201 ("Злоупотребление полномочиями"), ч. 4 ст. 160 ("Присвоение") и ч. 3 ст. 174.1 ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления") УК РФ.

Свою вину фигуранты отрицают. В связи с тем, что они находятся в розыске, судебный процесс в отношении них прошел в заочной форме.

По версии СК, в 2001-2005 годах Скарга и Измайлов в составе преступного сообщества, созданного Никитиным, совершили хищение денежных средств ОАО «Совкомфлот» и «Новошип» на сумму более 8 млрд рублей и легализовали часть похищенного в размере свыше 5,5 млрд рублей.