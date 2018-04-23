Ещё
Продавщицу меда из Краснодара посадили за кражу денег из супницы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Продавщицу меда из Краснодара посадили за кражу денег из супницы 

360tv.ru 1 час назад
Женщина украла у пенсионеров 15 тысяч рублей. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
Грабительница пришла в дом к супругам под предлогом продажи меда. Когда пара вышла из комнаты за банкой, воровка украла деньги.
В апреле суд вынес ей обвинительный приговор. Как рассказали в  пресс-службе
прокуратуры Западного округа Краснодара, женщину признали виновной в хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба. Преступнице назначили два года и семь месяцев лишения свободы в  колонии-поселении. Приговор еще не вступил в законную силу.
Вор украл у жителя Туапсе золотые украшения и часть из них проглотил. Потерпевший рассказал полиции, что вечером находился в лесу, где на него напал злоумышленник. Он похитил золотую цепь с кулоном и кольцо, а затем сбежал.
360tv.ru: последние новости
Найденный у подъезда в Химках сотрудник СИЗО мог погибнуть от рук ревнивца Россиянка объявила голодовку в нью‐йоркской тюрьме после избиения сокамерницами Полицейского убили в драке в подмосковных Химках
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия поставила США серьезное условие228
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто19
На Москву обрушится торнадо42
Жесткое заявление G7, «бесконечная» неделя и другие события дня23
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»250
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение