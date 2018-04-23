Продавщицу меда из Краснодара посадили за кражу денег из супницы

Женщина украла у пенсионеров 15 тысяч рублей. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».

Грабительница пришла в дом к супругам под предлогом продажи меда. Когда пара вышла из комнаты за банкой, воровка украла деньги.

В апреле суд вынес ей обвинительный приговор. Как рассказали в пресс-службе

прокуратуры Западного округа Краснодара , женщину признали виновной в хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба. Преступнице назначили два года и семь месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Приговор еще не вступил в законную силу.