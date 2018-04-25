На Украине перенесли рассмотрение дела экипажа судна «Норд»

"В отношении нескольких человек суд перенес рассмотрение дела на более поздний срок. Причина — несвоевременное уведомление", — сказал Щербина.

Адвокату неизвестно, когда пройдет рассмотрение дел. В четверг должно состояться заседание суда в отношении еще нескольких членов экипажа, адвокат не исключил, что рассмотрение их дел будет также перенесено. Представитель судовладельца отметил, что на моряков с «Норда» заведено уже несколько дел.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. При этом Киев считает их украинскими гражданами. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

Украинский суд 30 марта арестовал судно «Норд». На членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее").