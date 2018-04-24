В центре Москвы задержан подозреваемый в краже из магазина

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Тверскому району задержал 29-летнего молодого человека по подозрению в краже продуктов из магазина.

В дежурную часть территориального отдела полиции поступило заявление от представителя магазина, расположенного на улице Александра Невского. С его слов стало известно о том, что неизвестный похитил из помещения 12 пачек креветок.

В ходе проведения проверки сотрудник полиции задержал подозреваемого. Им оказался 29-летний житель столицы. Как выяснилось, злоумышленник пришел в магазин и незаметно похитил товар, который в последующем у него был изъят.

Отделом дознания ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.